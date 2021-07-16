Сергей Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

Во время международной конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности" глава МИД России Сергей Лавров сообщил о стремительной деградации ситуации в Исламской Республике Афганистан.

Также он высказал беспокойство по причине вероятности распространения нестабильной ситуации в соседние страны. Кризис в Афганистане приведет к террористической угрозе и обострит проблему нелегального оборота наркотиков, говорит Лавров.

США начали войну против талибов в 2001 году. Спустя 20 лет Джо Байден остановил самую продолжительную военную кампанию за всю американскую историю. Из-за этого радикальное движение "Талибан"* захватило 85% республики. Под его контролем районы вдоль границ с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменией.

Ранее Pravda.Ru рассказывала о талибах и опасности их деятельности для Российской Федерации.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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