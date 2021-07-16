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Турецкая береговая охрана обстреляла полицейский катер Кипра

Мир

Турецкая береговая охрана обстреляла катер портовой полиции Кипра.

Турецкая береговая охрана обстреляла полицейский катер Кипра

Об этом сообщил греческий новостной портал Greek City Times.

По данным издания, небольшая лодка, на борту которой находились трое полицейских, попала в поле зрения турецкого судна береговой охраны примерно в 11 морских милях от порта Като Пиргос Тиллириас.

"Турецкие пограничники внезапно приблизилась к катеру, выполняя опасные маневры, — пишет Greek City Times. — Они ничего не требовали, а без объяснений стали преследовать катер кипрской портовой полиции, пока он не вошел в бухту рыбацкого убежища Като Пиргос. Уже там по нему было произведено несколько выстрелов".

Издание обращает внимание на то, что инцидент произошёл "за несколько дней до запланированного визита Эрдогана на Кипр, что стало сигналом — режим Турции решил пойти на опасную эскалацию".

Напомним суть противостояния: Турция претендует на добычу газа в районе континентального шельфа, однако юридически район принадлежит Кипру. Более того, там расположена "исключительная экономическая зона" Кипра с чем Анкара категорически не согласна.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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