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"Банковая, ау!": как Зеленский попробовал "глупенько" шантажировать Штаты

Мир

13 июля для Киева — важный день: впервые прошли телефонные переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпиня. Интересно, что состоялись они в преддверии весьма ожидаемого визита украинского лидера в США, а Пекин и Вашингтон, как известно, сейчас "не дружат".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

"В Офисе президента, очевидно, не особо дружат с логикой"

Прокомментировал затею с разговором лидеров Украины и КНР политолог Юрий Романенко. В Facebook он отметил: разговор выглядит "глупенькой попыткой" шантажа Штатов со стороны Украины.

"В Офисе президента, очевидно, не особо дружат с логикой, иначе бы они легко поняли, насколько по-детски выглядит этот "шантаж", — пишет эксперт.

И для Вашингтона, и для Пекина Киев остаётся явно не на первых ролях в контексте российско-китайских и российско-американских отношений.

Россия, Китай, США
Россия, Америка и Китай

"США нужна Россия, чтобы связать Китай (помимо России, еще много кто). Китай имеет близкие отношения с Россией, стараясь не допустить ее сближения с США.

Есть Россия, которая видит Украину своей частью. Для США и Китая Украина является второстепенной в контексте их отношений с Россией. Если США договариваются с Россией, то Украина, скорее всего, оказывается в зоне её влияния", — считает Романенко.

"Банковая, ау": ошибётся ли Зеленский в Вашингтоне

Так что попытка как-то шантажировать Штаты тем, что Украина готова "сбежать" под крыло Китая, выглядит не просто глупо, а тупо.

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне

"Самое тупое, что может Зеленский сделать в этой ситуации во время визита в Вашингтон, — требовать, чтобы США финансировали и дальше "форпост демократии".

Банковая, ау, Вашингтон только что слил "форпост демократии" — Афганистан, куда вбухал $1-2 трлн.

Украине сейчас остаётся только предлагать, как вписаться в новую архитектуру отношений Запада с Россией до того момента, пока не прояснится, состоялась сделка или нет. И для этого нужно выглядеть идиотами, которыми можно пренебречь.

Ибо идиотов всегда пускают в расход. Не жалко", — заключает Романенко.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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