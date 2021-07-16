Европейская комиссия объявила, что начинает судебные процедуры против Венгрии и Польши за нарушение прав человека в отношении своих граждан ЛГБТК+, что не соответствует ценностям ЕС.
Теперь у "нарушительниц" есть два месяца, чтобы "опровергнуть обвинения", в противном случае объясняться им придётся в Европейском суде.
Венгрия будет привлечена к ответственности за два нарушения ценностей ЕС:
Польша попала под огонь критики толерантных еврочиновников за свои "самопровозглашенные зоны, свободные от ЛГБТ, что препятствует ценностям ЕС, поощряющим недискриминацию".
Более 100 городов — треть страны — присвоили себе статус свободных от влияния ЛГБТ.
Теперь обе страны-"нарушительницы" получат от Еврокомиссии уведомление за то, что они не уважают основной идеал ЕС.
Напомним, спорный закон Венгрии вступил в силу на прошлой неделе и был жестко встречен функционерами ЕС.
Но Будапешт стоит на своем: Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС
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