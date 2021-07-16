Польша и Венгрия в суде будут объясняться за нелюбовь к ЛГБТ

Европейская комиссия объявила, что начинает судебные процедуры против Венгрии и Польши за нарушение прав человека в отношении своих граждан ЛГБТК+, что не соответствует ценностям ЕС.

Теперь у "нарушительниц" есть два месяца, чтобы "опровергнуть обвинения", в противном случае объясняться им придётся в Европейском суде.

Венгрия будет привлечена к ответственности за два нарушения ценностей ЕС:

за принятие закона, запрещающего показ гомосексуального или трансгендерного контента несовершеннолетним в возрасте до 18 лет;

требование к авторам детских книг указывать, что они содержат информацию о "поведении, отклоняющемся от гендерных ролей”.

Польша попала под огонь критики толерантных еврочиновников за свои "самопровозглашенные зоны, свободные от ЛГБТ, что препятствует ценностям ЕС, поощряющим недискриминацию".

Более 100 городов — треть страны — присвоили себе статус свободных от влияния ЛГБТ.

Теперь обе страны-"нарушительницы" получат от Еврокомиссии уведомление за то, что они не уважают основной идеал ЕС.

Напомним, спорный закон Венгрии вступил в силу на прошлой неделе и был жестко встречен функционерами ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала закон, назвав его "позором”, и поклялась, что "Европа никогда не позволит стигматизировать некоторые части нашего общества”.

раскритиковала закон, назвав его "позором”, и поклялась, что "Европа никогда не позволит стигматизировать некоторые части нашего общества”. 14 государств-членов ЕС в прошлом месяце написали письмо, в котором выразили мнение, что венгерский закон "представляет собой вопиющую форму дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения и, следовательно, заслуживает осуждения”.

Но Будапешт стоит на своем: Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС

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