Важный и нужный Киеву транш от ЕС поступит в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. От Украины требуется сделать лишь несколько шагов — однако для властей страны они, видимо, не слишком просты в исполнении.
"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.
Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины", — отметил для ""Интерфакс-Украина" вице-президент ЕК по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.
Однако, продолжил чиновник, ранее (в декабре прошлого года) в Киев успешно "перевели" 600 млн евро. А второй транш будет возможен лишь после решения вышеуказанных проблем, то есть:
Напомним, что по последнему пункту есть определённые подвижки - в бофрьбе с олигархами Владимир Зеленский, оказывается, готов дойти от "Б" до "Я".
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