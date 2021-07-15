В ЕС объяснили Украине, что нужно сделать ради финансовой "подпитки"

Важный и нужный Киеву транш от ЕС поступит в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. От Украины требуется сделать лишь несколько шагов — однако для властей страны они, видимо, не слишком просты в исполнении.

"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины", — отметил для ""Интерфакс-Украина" вице-президент ЕК по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

Однако, продолжил чиновник, ранее (в декабре прошлого года) в Киев успешно "перевели" 600 млн евро. А второй транш будет возможен лишь после решения вышеуказанных проблем, то есть:

реформирования судебной системы;

борьбы с влиянием олигархов.

Напомним, что по последнему пункту есть определённые подвижки - в бофрьбе с олигархами Владимир Зеленский, оказывается, готов дойти от "Б" до "Я".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.