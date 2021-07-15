"Талибан"* опроверг новость о временном перемирии при освобождении заключённых

Террористическое и запрещённое в России движение "Талибан"* заявило, что сообщение о прекращении войны на три месяца в обмен на семь тысяч заключённых военных "не соответствует действительности".

Об этом рассказал телеканал Ariana News со ссылкой на представителя радикальной организации Забихуллу Муджахида.

О предложении талибов* сообщало информагенство Pajhwok. Его источник — Надер Надери, член делегации властей Афганистана.

Ранее Ашраф Гани, президент Афганистана, заявил о безопасности через три месяца: военные республики победят талибов и вернут захваченные ими территории.

Он подчеркнул, что для этого необходимо национальное единство. По словам представителей радикального террористического движения, "Талибан"* занял более 85% республики, в том числе территорию на границах с

Ираном,

Китаем,

Пакистаном,

Таджикистаном,

Туркменией.

МИД России призывает граждан не паниковать из-за ситуации в Афганистане.

* Организация, запрещённая в России.

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