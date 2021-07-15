Дудузане Зума, сын экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, который в настоящее время находится в тюрьме, призвал протестующих "протестовать ответственно".
Кроме того, он потребовал, чтобы его отец был освобожден, назвав его тюремное заключение "несправедливым", и призвал прекратить антиковидные ограничения в стране.
"Смерть и разрушение — это не решение. Вандализм, угрозы не являются решением, — заявил Зума-младший, у которого есть собственные политические амбиции, в видеообращении в Instagram, добавив, что Южная Африка "находится в шаге от резни из-за того, что ситуация полностью выходит из-под контроля".
В то же время Зума подчеркнул, что "ему претит" деструктивное поведение протестующих, но он понимает его "коренные причины": бедность, голод, безработица и неравенство.
"Неудивительно, что это происходит, — сказал он. — Два фактора спровоцировали беспорядки: тюремное заключение отца и антиковидные закрытия, которые, не помогут контролировать сложившуюся ситуацию. Проблемы неравенства, безработицы и бедности — это реальные проблемы, и это то, что развивается в общественном достоянии".
Тюремное заключение Джейкоба Зумы вызвало массовые протесты в Южной Африке, которые продолжаются с минувшей пятницы:
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