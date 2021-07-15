В ЮАР воцарился хаос: сын арестованного экс-президента призывает к осторожности

Дудузане Зума, сын экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, который в настоящее время находится в тюрьме, призвал протестующих "протестовать ответственно".

Кроме того, он потребовал, чтобы его отец был освобожден, назвав его тюремное заключение "несправедливым", и призвал прекратить антиковидные ограничения в стране.

"Смерть и разрушение — это не решение. Вандализм, угрозы не являются решением, — заявил Зума-младший, у которого есть собственные политические амбиции, в видеообращении в Instagram, добавив, что Южная Африка "находится в шаге от резни из-за того, что ситуация полностью выходит из-под контроля".

В ЮАР воцарился хаос: сын арестованного экс-президента призывает к осторожности

В то же время Зума подчеркнул, что "ему претит" деструктивное поведение протестующих, но он понимает его "коренные причины": бедность, голод, безработица и неравенство.

"Неудивительно, что это происходит, — сказал он. — Два фактора спровоцировали беспорядки: тюремное заключение отца и антиковидные закрытия, которые, не помогут контролировать сложившуюся ситуацию. Проблемы неравенства, безработицы и бедности — это реальные проблемы, и это то, что развивается в общественном достоянии".

Протесты в ЮАР

Тюремное заключение Джейкоба Зумы вызвало массовые протесты в Южной Африке, которые продолжаются с минувшей пятницы:

Более 70 человек были убиты и более 1750 были арестованы в связи с грабежами, поджогами и другими формами насилия.

Сотни предприятий пострадали от беспорядков, в то время как запасы продовольствия и топлива заканчиваются.

Армия была развернута в некоторых районах, чтобы помочь полиции контролировать протест.