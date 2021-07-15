EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
"Отстранить": очередной допинговый скандал с российскими спортсменами
"Непонятная практика": посол Словении оценил российский "закон о шампанском"
Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"
Кому и как считать голоса? Продолжаются обсуждения легитимности выборов в США
"Идут, берут Севастополь": Вовк объяснил, как в НАТО могли бы помочь Киеву
Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США "домой"
Украину осенило: за "Турецкий поток" тоже можно попросить компенсацию
Греция протестует против COVID-ограничений и вакцинации подростков

Политика и мозги: зачем Штатам "заливать" $5 млн в работу с армянской молодёжью

Мир

Продолжается активная работа Штатов с молодёжью: ранее решившие рассказать новому поколению о важности НАТО американцы "нацелились" на Армению. Как оказалось, в USAID (агентстве, которое занимается вопросами международного развития) готовы отдать на благое дело работы с армянской молодёжью целых 5 млн долларов.

Граффити с долларом
 

Политика и мозги: чего добиваются американцы

Как стало известно RT, в США хотели бы вовлекать молодёжь Армении

"…в продвижение демократических принципов и практик в обществе".

Задумку Штатов прокомментировал для RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Он отметил: американцы всегда активно работают с молодым поколением.

"Это, между прочим, один из принципов "цветных революций". Студенты, молодёжь, школьники. И один из принципов работы за рубежом — в связи с тем, что если это не "цветная революция", то подготовка будущих кадров", — сообщил он.

Доллар
 

А ключевых целей, которые стремится выполнить Вашингтон, две:

  • политическая, то есть по итогу деятельности США могут возникнуть неприятные последствия в различных странах;
  • hr-цель, или, проще говоря, организация "утечки мозгов".

"Они потом лучшим предоставляют возможность учиться в США, затем, если они показали выдающиеся успехи в учёбе, они их оставляют работать. Так что это "утечка мозгов", получение ведущих специалистов в нужных областях", — резюмировал Рогулёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ЖИТЬ В США. ЧЕГО НЕ ДОГОВАРИВАЮТ ИММИГРАНТЫ И О ЧЁМ ВРУТ БЛОГЕРЫ
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
"Отстранить": очередной допинговый скандал с российскими спортсменами
Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны
Надо бы "восстановить демократию": Блинкен высказался о ситуации в Мьянме
"Непонятная практика": посол Словении оценил российский "закон о шампанском"
Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"
Кому и как считать голоса? Продолжаются обсуждения легитимности выборов в США
"Идут, берут Севастополь": Вовк объяснил, как в НАТО могли бы помочь Киеву
Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США "домой"
Украину осенило: за "Турецкий поток" тоже можно попросить компенсацию
Популярное
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова

"Слуги народа" Денис Монастырский готов заменить Арсена Авакова на должности главы МВД - соратники по партии "дали добро".

В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Новости Белоруссии
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Мир. Новости мира
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
Мир. Новости мира
Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Новости Украины
Арсен Аваков уходит из МВД, чтобы стать президентом Украины
Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?
Мир. Новости мира
Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников