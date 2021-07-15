Продолжается активная работа Штатов с молодёжью: ранее решившие рассказать новому поколению о важности НАТО американцы "нацелились" на Армению. Как оказалось, в USAID (агентстве, которое занимается вопросами международного развития) готовы отдать на благое дело работы с армянской молодёжью целых 5 млн долларов.
Как стало известно RT, в США хотели бы вовлекать молодёжь Армении
"…в продвижение демократических принципов и практик в обществе".
Задумку Штатов прокомментировал для RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Он отметил: американцы всегда активно работают с молодым поколением.
"Это, между прочим, один из принципов "цветных революций". Студенты, молодёжь, школьники. И один из принципов работы за рубежом — в связи с тем, что если это не "цветная революция", то подготовка будущих кадров", — сообщил он.
А ключевых целей, которые стремится выполнить Вашингтон, две:
"Они потом лучшим предоставляют возможность учиться в США, затем, если они показали выдающиеся успехи в учёбе, они их оставляют работать. Так что это "утечка мозгов", получение ведущих специалистов в нужных областях", — резюмировал Рогулёв.
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