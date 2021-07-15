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Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"

Мир

По мере того, как талибы продолжают отвоевывать в Афганистане район за районом, президент США Джо Байден намерен объявить об операции "Союзное убежище" - плане переброски афганских переводчиков в США.

Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

По данным ИА, план предусматривает, что администрация зафрахтует коммерческие самолеты для доставки афганских переводчиков, которые помогали американским силам в стране, в США через Специальный иммиграционный визовый процесс.

Некоторые из бывших переводчиков, ожидающих эвакуации, заявили газете "Нью-Йорк Таймс", что боятся возмездия со стороны талибов:

"18 000 афганцев ожидают Специальных иммиграционных виз, - пишет"Таймс". – Пока неясно, сколько выделит их администрация Байдена. В настоящее время доступно менее 11 000 виз».

Напомним, на фоне вывода американского контингента, власть в ИРА стремительно переходит к Талибану*:  после захвата двух крупных пограничных переходов с соседними Ираном и Туркменистаном и взятия под контроль большей части границы с Таджикистаном, группировка боевиков теперь контролирует 85% территории страны.

Ожидается, что вывод американских войск будет завершен к концу августа, и, хотя официальные лица Пентагона пообещали афганским силам, что они могут “рассчитывать на нашу поддержку в предстоящие опасные и трудные дни”, афганские командиры обвиняют США в “отказе” от них.

 

 

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Афганистан в агонии: Россия на пороге новой войны?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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