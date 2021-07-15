Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"

По мере того, как талибы продолжают отвоевывать в Афганистане район за районом, президент США Джо Байден намерен объявить об операции "Союзное убежище" - плане переброски афганских переводчиков в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

По данным ИА, план предусматривает, что администрация зафрахтует коммерческие самолеты для доставки афганских переводчиков, которые помогали американским силам в стране, в США через Специальный иммиграционный визовый процесс.

Некоторые из бывших переводчиков, ожидающих эвакуации, заявили газете "Нью-Йорк Таймс", что боятся возмездия со стороны талибов:

"18 000 афганцев ожидают Специальных иммиграционных виз, - пишет"Таймс". – Пока неясно, сколько выделит их администрация Байдена. В настоящее время доступно менее 11 000 виз».

Напомним, на фоне вывода американского контингента, власть в ИРА стремительно переходит к Талибану*: после захвата двух крупных пограничных переходов с соседними Ираном и Туркменистаном и взятия под контроль большей части границы с Таджикистаном, группировка боевиков теперь контролирует 85% территории страны.

Ожидается, что вывод американских войск будет завершен к концу августа, и, хотя официальные лица Пентагона пообещали афганским силам, что они могут “рассчитывать на нашу поддержку в предстоящие опасные и трудные дни”, афганские командиры обвиняют США в “отказе” от них.

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