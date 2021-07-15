Кому и как считать голоса? Продолжаются обсуждения легитимности выборов в США

46-ой президент Соединенных штатов от демократической партии Джо Байден, выступая в Филадельфии, поднял вопрос честных выборах. Он раскритиковал поправки в избирательное законодательство, принятые предыдущим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.

По мнению Байдена результаты позапрошлых выборов были сфальсифицированы. В 2016 году, когда в президентской гонке победу одержал Трамп, ходило множество слухов о вмешательстве России в выборы.

Речь шла о российских хакерах, которые якобы вмешались в процесс подсчета электронных голосов и склонили чашу весов на сторону республиканца. В 2016 году пересчета голосов потребовали в трех штатах: Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Высказывание Байдена немало удивило пользователей социальной сети Twitter, позже волна удивления докатилась и до рунета. Не "пилит" ли действующий президент США "сук, на котором сидит" и не ставит ли под сомнение легитимность собственной кандидатуры, критикуя избирательную систему, приведшую его к власти?

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