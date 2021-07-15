Греция протестует против COVID-ограничений и вакцинации подростков

Тысячи демонстрантов, выступающих против вакцинации, вышли на улицы в двух крупнейших городах Греции в знак протеста против планов вакцинации подростков от 15 лет и старше.

Протесты прошли у здания парламента в центре Афин и в северном городе Салоники.

Греция протестует против COVID-ограничений и вакцинации подростков

Люди скандировали “Руки прочь от наших детей!”, неся плакаты с надписью “Мы говорим нет вакцинному яду.”

Ещё одна причина возмущения – введение новых ограничений, согласно которым места отдыха - включая бары, рестораны, театры и другие развлекательные заведения - будут открыты только для тех, кто привит.

В стране планируется проведение обязательной вакцинации работников медицинских учреждений.

Ограничения вступают в силу 16 июля и будут действовать, по крайней мере, до конца августа, в рамках усилий по ограничению передачи инфекции в переполненных барах и клубах, которые правительство обвинило в недавнем всплеске случаев заболевания.

“По прошествии полутора лет никто больше не может утверждать, что не знает о коронавирусе, - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в начале этой недели. - Страна не закроется снова из-за установок, принятых определенными людьми ... Опасность представляет не Греция, а непривитые греки.”

Чуть более половины населения Греции получило хотя бы одну дозу вакцины. Начиная с четверга, людям в возрасте до 15 лет будет разрешено записаться на вакцинацию с согласия родителей.