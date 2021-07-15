Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или «потерями» из-за Nord Stream 2 – Киев не получает хоть сколько-нибудь значимой поддержки от Запада.

Некоторым лидерам ключевых европейских государств выгоден сценарий, при котором Украина вообще «пропадает с радаров». И на этом фоне внутри страны начались «большие подрывные действия» весьма опасного характера.

"...союзники [Украины] сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию", – уточнил экс-представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, выступая на пресс-конференции в Киеве (транслировал «Укринформ»).

Напомним: чуть раньше по поводу Украины высказался врио главы посольства США в стране Джордж Кент. Он красочно «расписал» опасность, которую для украинской экономики представляет Китай.

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