Возможный преемник Меркель высказался о "Северном потоке - 2"

"Северный поток — 2" для Германии полезен и нужен, однако есть тонкий момент, который важно не упустить. Необходимо сделать так, чтобы газопровод нельзя было использовать как политический "рычаг".

Комментарий по поводу "СП-2" предоставил Армин Лашет, кандидат на пост немецкого канцлера и председатель партии "ХДС". Он сообщил, что проект, по его мнению, для Берлина весьма важен, особенно в ситуации со своеобразным переходным периодом (Германия активно занимается вопросами "зелёной" энергетики).

Кроме того, подчеркнул он: немцы не отказываются от строительства терминала под сжиженный газ, который поступит из США. А лидер США Джо Байден и вовсе, по сути, решил вопрос с санкциями по "СП-2" в пользу Германии.

"Нынешний президент [США] признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, <…> во время визита федерального канцлера [в США] приведёт к хорошему результату", — сообщил он в ходе дискуссии, организованной изданием Stuttgarter Zeitung.

Проект "СП-2", резюмировал Лашет, является экономическим и не должен привести к "обезвоживанию" Украины. А когда газопровод будут запускать, стоит поставить условие: не использовать газопровод для политических "манёвров".