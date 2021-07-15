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Доикался: президент Бразилии экстренно госпитализирован

Мир

Президент Бразилии Жаир Больсонаро был госпитализирован после десяти дней мучившей его икоты и, возможно, нуждается в срочной операции.

Об этом сообщает офис Больсонаро:

"Президент был доставлен в больницу в Бразилиа, где он должен находиться под наблюдением в течение 24-48 часов. Вскоре его повезли на обследование в Сан-Паулу. Вероятно понадобится неотложная операция".

Сам бразильский лидер в посте, размещенном в Facebook с больничной койки назвал свою госпитализацию "следствием покушения на убийство в 2018 году.

© Facebook Jair Messias Bolsonaro 

Местные СМИ сообщали, что Больсонаро страдал от болей в животе, бразильского лидера видели безудержно икавшим во время публичных выступлений. Он пояснил, что "это состояние" вызвано "лекарствами, которые дали во время стоматологической операции месяц назад".

Впрочем, по словам врачей, "постоянная икота может быть признаком чего-то более серьезного, чем затяжные последствия стоматологической операции".

Бразильские СМИ отмечают, что президенту как-то "поразительно не везет со здоровьем:

  • во время предвыборной кампании в 2018 году бывший военный был ранен в живот и потребовалось нескольких операций, чтобы спасти ему жизнь;
  • недавно он переболел коронавирусом;
  • был укушен гигантским эму во время пресс-фотосессии.

И вот сегодня, как сообщает издание Globo, Больсонаро был поставлен диагноз — непроходимость кишечника, и он будет срочно прооперирован.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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