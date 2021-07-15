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В День взятия Бастилии французы вышли протестовать против действий Макрона

Мир » Европа » Евросоюз

Полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые бросали камни и бутылки, поджигали строительную технику в Париже и пикетировали государственные здания по всей Франции в ответ на действия президента Эммануэля Макрона.

  • Массовые протесты по всей стране прошли в День взятия Бастилии, в годовщину штурма в 1789 году, положившего начало французской революции.

В Париже полиция применила слезоточивый газ для подавления демонстрантов, чтобы попытаться остановить эту "дикую демонстрацию".

На фотографиях и видеозаписях из столицы видно, как протестующие возводят баррикады из материалов, найденных на стройплощадке. Подожгли и оставленную без присмотра строительную технику.

В День взятия Бастилии французы вышли протестовать против действий Макрона

Несколько митингов в провинции

Демонстрации прошли и в провинции. Митинг против "антисоциальной политики " Эммануэля Макрона состоялся, например, на площади Капитолия в Тулузе.

Несколько сотен демонстрантов прошли маршем в центре Нанта, о чем свидетельствуют кадры, распространяемые местной прессой.

 

© автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

В Руане около 500 человек прошли по центру города с плакатами "нет санитарного пропуска" и "Макрон импичмент".

Аналогичные шествия были организованы и в других городах Франции. Люди скандировали: "Свободу!" и пели "Марсельезу".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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