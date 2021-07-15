Наделавшая много информационного шума отставка киевского министра внутренних дел Арсена Авакова, возможно, не была его личным решением, и ему мог "посоветовать” покинуть свой пост новый исполняющий обязанности посла США в Киеве Джордж Кент.
Об этом сообщает украинское информагентство "Страна", которое утверждает, что получило эту информацию от "ряда законодателей", утверждающих, что Кент "сам попросил Авакова уйти в отставку, так как и американцы, и украинские антикоррупционные активисты считают, что министр внутренних дел останавливает реформы", являясь одним из сохраняющих влияние олигархов на Украине.
"О своей отставке Аваков объявил через день после того, как провел встречу с американским послом", — констатирует издание.
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