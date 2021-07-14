На уровень выше: посол РФ в КНР объяснил специфику отношений двух стран

Отношения России с Китаем уже миновали стадию просто "союзнических" — страны стали сотрудничать на намного более высоком уровне. Разного рода ограничения, неизбежно появившиеся бы при "фиксации" союза, не нужны ни Москве, ни Пекину — ведь стороны достигли "абсолютного равенства".

"Решения такого рода о создании союза или нет определяются прежде всего политическими интересами. Политические интересы и с китайской, и с нашей стороны говорят отнюдь не в пользу, скажем так, фиксации формального союза, наложения на себя каких-нибудь союзнических обязательств, нам и Китаю этого попросту не нужно", — объяснил для РИА "Новости" посол России в Китае Андрей Денисов.

"Уходящая натура": долой формальности

Обе страны в силу сложившейся в мире обстановки и в силу совпадения интересов во внешней политике развивают отношения несколько другого формата. Так, само понятие "союзнические отношения" на сегодняшний момент можно обозначить как "уходящую натуру", считает посол.

"…союзнические отношения в традиционном понимании — это всё-таки уходящая натура, это некие взаимные обязательства между старшими и младшими, ориентация на какие-то определённые центры силы, блоковая замкнутость, это всё реалии прошедших десятилетий", — отметил Денисов.

Новый уровень: чего достигли Москва и Пекин

Так что можно сказать (и также считают в Китае), что отношения Москвы и Пекина, построенные на взаимоуважении и равенстве, стали больше, чем "союзническими".

"Мы считаем вместе с нашими китайскими партнёрами, что мы вышли на более высокий уровень отношений, чем просто союзнический, который связан прежде всего с абсолютным равенством, с уважением интересов друг друга, пониманием интересов друг друга и с доверием в этой области, что вполне удовлетворяет и нашим потребностям, и потребностям Китая в современном очень непростом мире", — заключил Денисов.

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