Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины

Закон "О коренных народах", столь "любимый" украинскими властями, можно считать провокацией против Москвы — причём весьма удачной. Единственная цель, ради которой всё затевалось — "потыкать палкой", сообщила правозащитник Татьяна Монтян (Украина).

Монтян выступила на "России 24", где обрисовала текущее положение дел. Закон является исключительно "пиар-темой" — и не так важно то, кто и где его придумал, как то, что провокация Запада удалась.

"Я уж не знаю, где этот бред задумали, в идеологическом отделе вашингтонского обкома или в недрах Ми-6, но единственная цель этого закона — это, естественно, ещё раз потыкать палкой", — уточнила она.

Также Монтян отметила, что закон привёл к повсеместному негодованию и возбуждению.

"…смотрите как все возбудились со страшной силой. Вот просто негодование везде, Путин рассказывает… В этот раз провокация коллективного Запада удалась на отличненько", — отметила она.

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