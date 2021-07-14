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США предупредили потенциальных беженцев с Кубы и Гаити

Мир

Не слишком приятные новости для людей, которые собираются бежать с Кубы и Гаити в Штаты, используя морские маршруты. Данный способ, напомнили в Вашингтоне, сопряжён с риском для жизни. Более того, американские чиновники не преминули растолковать ситуацию для самых непонятливых.

США предупредили потенциальных беженцев с Кубы и Гаити

"Для тех, кто рискует жизнью, рисковать не стоит. Позвольте мне внести ясность: если вы выйдете в море, вы не попадете в Соединённые Штаты", — сообщил, как передаёт New York Post, глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Майоркас также отметил, что если пытающихся пересечь границу беженцев поймает береговая охрана США или иные американские структуры, будет произведён возврат в "страну отправления". Исключение только одно: если у беженцев выйдет доказать, что их могут преследовать и это опасно для их жизни. Но даже в этом случае несчастных переправят не в США, а в некие "другие страны".

"Они не попадут на территорию США", — уточнил Майоркас.

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КУБА| КАК БЕЖЕНЦЫ ПОПАДАЮТ В США ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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