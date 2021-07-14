22 безоружных афганских спецназовца были застрелены боевиками талибов в провинции Фарьяб недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном.
Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, казнь солдат, которые, по-видимому, пытались сдаться, состоялась 16 июня в городе Давлат-Абад. Красный Крест подтвердил американскому каналу факт гибели группы афганских военных.
Со своей стороны, представитель талибов назвал кадры, на которых изображены застреленные солдаты, "ложью" и "фальсификацией", заявив, что это
"попытка афганского правительства убедить своих военных не сдаваться".
Талибы заверили, что у них в плену сейчас 24 военнослужащих, тех самых, которых Министерство обороны Афганистана считает убитыми.
Напомним, в настоящее время талибы продвигаются по территории Афганистана, захватывая контроль над сельскими местностями.
На прошлой неделе министр обороны страны Бисмилла Мохаммади заявил, что война против талибов "идет полным ходом".
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