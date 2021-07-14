Неожиданно: звания "почетный гражданин" лишил Гитлера город в Германии

В маленьком городке Бабенхаузен (Германия) властями принято "исторического решение" — звания "Почётный гражданин", присвоенного 88 лет назад, лишили Адольфа Гитлера.

Формально военный преступник Гитлер потерял право на "почётное гражданство" в 1945 году, так как, согласно положению, действующему в Бабенхаузене, этот титул "утрачивает значение", когда его обладатель умирает.

Но мэр города заявил журналистам местных СМИ, что

"этим символическим жестом власти города хотят показать пример в борьбе с расизмом и ксенофобией в год, празднования 1700 лет еврейской жизни в Германии".

По его словам, решение бабенхаузеновских властей "соответствует духу времени, поскольку культивирует символическую суррогатную деятельность, направленную на восстановление статус-кво, который невозможно восстановить".

Городской голова рассказал, что чиновники долго обсуждали, как поставить знак против расизма и ксенофобии, пока, наконец, один не встал и не крикнул:

"Знаете что! Мы лишаем Гитлера почётного гражданства!"".

К слову, ранее Бабенхаузен уже "попадал в историю", связанную с гитлеровским "наследием":

в 1997 году жители городка вынудили уехать единственную еврейскую семью, а их дом был сожжён.

Тогда выяснилось, что Бабенхаузен с 1942 года носил неотменённый после войны статус judenfrei — "свободный от евреев".

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