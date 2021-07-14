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Суд в США отменил "неконституционный" возрастной ценз на продажу оружия

Мир

Суд США постановил, что запрет на продажу оружия людям 18-20 лет является неконституционным, отменив тем самым возрастной ценз, который был принят в 1960-х годах прошлого века.

Суд в США отменил "неконституционный" возрастной ценз на продажу оружия

Как написал в постановлении в постановлении Четвертого окружного апелляционного суда США в Ричмонде, штат Вирджиния судья Джулиус Ричардсон,

"Конгресс в 1968 использовал непропорциональный уровень преступности для разработки законодательства, ограничивающего права исключительно законопослушных граждан, и он не смог доказать, что лицензированные дилеры были источником оружия, используемого молодыми взрослыми для совершения преступлений.

Должна быть причина, по которой конституционными правами нельзя пользоваться до определенного возраста.

Основные конституционные права нашей нации гарантируются не позднее 18 лет. И право Второй поправки на хранение и ношение оружия ничем не отличается".

Это постановление распространяется на продажу оружия лицензированными торговцами огнестрельным оружием. Молодым людям до 20 лет теперь можно покупать винтовки и дробовики.

Администрация Байдена, которая призвала к ужесточению законов об оружии, скорее всего, подаст апелляцию на это решение. Политики-демократы настаивают на ужесточении контроля за оружием на фоне серии громких массовых расстрелов в этом году.

ДЛЯ СПРАВКИ

Решение суда завершило дело, возбужденное еще в 2018 году. Тогда иск подали Таннер Хиршфельд и Наталья Маршалл — студенты Университета Вирджинии. 20-летний Хиршфельд и 18-летняя Маршалл не смогли купить пистолеты, "чтобы иметь возможность защищать себя".

Конгрессмен Томас Мэсси (штат Кентукки) высоко оценил решение апелляционного суда:

"Если вы достаточно взрослые, чтобы голосовать и можете самостоятельно подписывать документы и служить в армии, чтобы умереть за свою страну, вы должны иметь возможность купить пистолет, — сказал он, добавив: — 18 -, 19-и 20-летние не должны быть лишены конституционно защищенных прав.”

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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