Вашингтон снова решил изобразить "мирового жандарма": на этот раз "предупреждение" выписали Киеву. Как оказалось, властям Украины стоит быть поосторожнее в свой работе с Китаем — ведь Поднебесная заинтересована несколько не в том, о чём думают в Киеве.
Комментарий по поводу совместной работы Китая и США предоставил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Также Кент является врио главы посольства на Украине.
Начал представитель США, как водится, нейтрально и издалека: понятно, что Китай для Украины стал одним из важных направлений экспорта, что нормально.
"Иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, — это нормальная торговля", — высказался Кент на украинском ТВ.
Однако, продолжил он,
"…если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное".
Далее Кент перешёл к конкретике: например, предприниматели из Штатов, указал он, уже много раз жаловались на то, что Китай пытается обеспечить себе контроль над ключевыми для других стран предприятиями.
"Китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали на Украине… им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае", — уверенно сообщил Кент.
Так что, подвёл итог представитель США, и госслужащим, и "частникам" Украины стоит определённо оставаться бдительными в работе с китайскими партнёрами,
"…чтобы избежать потенциальной потери контроля над информацией о производстве".
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