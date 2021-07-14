Штаты объяснили Украине, чем опасна работа с Китаем

Вашингтон снова решил изобразить "мирового жандарма": на этот раз "предупреждение" выписали Киеву. Как оказалось, властям Украины стоит быть поосторожнее в свой работе с Китаем — ведь Поднебесная заинтересована несколько не в том, о чём думают в Киеве.

Джордж Кент

"Это нечто другое": о чём предупредили Штаты

Комментарий по поводу совместной работы Китая и США предоставил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Также Кент является врио главы посольства на Украине.

Начал представитель США, как водится, нейтрально и издалека: понятно, что Китай для Украины стал одним из важных направлений экспорта, что нормально.

"Иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, — это нормальная торговля", — высказался Кент на украинском ТВ.

Однако, продолжил он,

"…если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное".

"Секрет" китайских акционеров раскрыт?

Китай и Украина

Далее Кент перешёл к конкретике: например, предприниматели из Штатов, указал он, уже много раз жаловались на то, что Китай пытается обеспечить себе контроль над ключевыми для других стран предприятиями.

"Китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали на Украине… им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае", — уверенно сообщил Кент.

Так что, подвёл итог представитель США, и госслужащим, и "частникам" Украины стоит определённо оставаться бдительными в работе с китайскими партнёрами,

"…чтобы избежать потенциальной потери контроля над информацией о производстве".

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