Посол Франции в Киеве: Украине надо не мечтать впустую о НАТО, а решать проблемы

Киеву следует сосредоточиться на своем внутреннем процессе реформ и забыть о вступлении в НАТО в ближайшем будущем, поскольку среди нынешних членов трансатлантического альянса нет консенсуса по вопросу Украины.

Так заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в эфире, транслировавшемся на новостном сайте TCN.

Дипломат отметил, что Киев должен следовать дорожной карте, предусмотренной для него НАТО, если он хочет официально быть включен в План действий по членству (MAP).

"Мы настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной. На данный момент среди членов нет единого мнения о предоставлении MAP Украине, — пояснил де Понсен. — Это не вопрос Франции или других стран. Это просто вопрос консенсуса”.

Когда его спросили, поддержит ли Франция получение Украиной Карты, если Германия решит поддержать Киев, посол уклонился от ответа, сказав, что "это не работает таким образом в международном альянсе или организации”.

"На данный момент консенсус, как я уже сказал, заключается в том, чтобы реализовать то, что существует, — продолжил он. — Давайте сделаем нашу домашнюю работу и не будем открывать перспективу, которая еще не является реалистичной”.

Вступление в НАТО было заявленной целью Владимира Зеленского, когда он был кандидатом в президенты, но альянс не принимает государства с нерешенными территориальными проблемами — это огромный камень преткновения для Киева.

Украинское правительство также хочет присоединиться к Европейскому союзу — еще одна из целей Зеленского. В 2016 году тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украине потребуется около 20 или 25 лет, чтобы вступить в ЕС и НАТО.

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