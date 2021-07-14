EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Витаминные добавки: врачи назвали полезные и бесполезные
Юрист рассказала, при какой температуре воздуха нельзя находиться в офисе
Терапевт рассказал о побочных эффектах от второй прививки против COVID-19
Рыбий жир защитит от инфаркта и инсульта
Андрей Губин провёл экскурсию по своей московской квартире
Маск отреагировал на твит Рогозина о российских олигархах
Некурящим россиянам хотят увеличить ежегодный отпуск
Наташа Королёва шокировала подписчиков "пластмассовыми зубами цвета унитаза"
Британский диетолог перечислил сытные продукты для похудения

Посол Франции в Киеве: Украине надо не мечтать впустую о НАТО, а решать проблемы

Мир » Бывший СССР » Украина

Киеву следует сосредоточиться на своем внутреннем процессе реформ и забыть о вступлении в НАТО в ближайшем будущем, поскольку среди нынешних членов трансатлантического альянса нет консенсуса по вопросу Украины.

Посол Франции в Киеве: Украине надо не мечтать впустую о НАТО, а решать проблемы

Так заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в эфире, транслировавшемся на новостном сайте TCN.

Дипломат отметил, что Киев должен следовать дорожной карте, предусмотренной для него НАТО, если он хочет официально быть включен в План действий по членству (MAP).

"Мы настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной. На данный момент среди членов нет единого мнения о предоставлении MAP Украине, — пояснил де Понсен. — Это не вопрос Франции или других стран. Это просто вопрос консенсуса”.

Когда его спросили, поддержит ли Франция получение Украиной Карты, если Германия решит поддержать Киев, посол уклонился от ответа, сказав, что "это не работает таким образом в международном альянсе или организации”.

"На данный момент консенсус, как я уже сказал, заключается в том, чтобы реализовать то, что существует, — продолжил он. — Давайте сделаем нашу домашнюю работу и не будем открывать перспективу, которая еще не является реалистичной”.

Вступление в НАТО было заявленной целью Владимира Зеленского, когда он был кандидатом в президенты, но альянс не принимает государства с нерешенными территориальными проблемами — это огромный камень преткновения для Киева.

Украинское правительство также хочет присоединиться к Европейскому союзу — еще одна из целей Зеленского. В 2016 году тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украине потребуется около 20 или 25 лет, чтобы вступить в ЕС и НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина в НАТО? – Не смешите!
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Посол Франции в Киеве: Украине надо не мечтать впустую о НАТО, а решать проблемы
Гром грянул и в Геленджике озаботились безопасностью
Десять причин скачков уровня сахара в крови, о которых мало кто знает
Витаминные добавки: врачи назвали полезные и бесполезные
Юрист рассказала, при какой температуре воздуха нельзя находиться в офисе
Терапевт рассказал о побочных эффектах от второй прививки против COVID-19
Рыбий жир защитит от инфаркта и инсульта
Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Зеленский уже назвал преемника
Андрей Губин провёл экскурсию по своей московской квартире
Леонид Крутаков: в играх разведок принцип паритета — пакость на пакость
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Новости Украины
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Общество
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Мир. Новости мира
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Политика. Новости и аналитика
"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Российский шоу-бизнес
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников