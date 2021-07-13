Маск отреагировал на твит Рогозина о российских олигархах

Судя по реакции Илона Маска, он будет только рад, если к делу развития космического туризма подключатся и российские миллиардеры.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал первый испытательный суборбитальный полет, который совершил американский миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. На космолёте Unity-22 он и ещё пять сотрудников компании поднялись на высоту 86 км (53 мили) и провели несколько минут в состоянии невесомости.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — высказался Дмитрий Рогозин.

Глава участвующей в "гонке космического туризма" компании SpaceX Илон Маск ответил на эту реплику "аплодисментами". До этого он отметился в комментариях на страничке Ричарда Брэнсона, поздравив коллегу-конкурента с успешным полётом.

Ещё один участник "гонки космического туризма" — владелец компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос, намерен совершить аналогичный полёт на ракете своей компании New Shepard 20 июля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.