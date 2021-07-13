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Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри

Мир

Принц Чарльз пытался помириться со своим младшим сыном Гарри, однако из этого ничего не вышло.

Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри

Он планировал встретиться с сыном после церемонии открытия памятника принцессе Диане.

Принц Чарльз собирался поужинать с сыном наедине, чтобы уладить конфликт, возникший после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Однако в последние момент Чарльз отменил встречу.

По словам источника, приближённого к королевской семье, он испугался, что после всех обвинения в адрес Букингемского дворца, может сказать что-то лишнее, а его невестка непременно этим воспользуется.

"Чарльз боится ужина из-за того, что может совершить какую-нибудь оплошность, а герцогиня Сассекская может неверно истолковать его действия", — сообщил информатор британских СМИ.

Ранее эксперт по королевской семье Камилла Томини заявила, что отношения принца Чарльза с младшим сыном ухудшились ещё до того, как он познакомился с Меган Маркл. По мнению королевского биографа, принц Гарри уже давно исчерпал лимит доверия родственников.

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Секретная беседа! Вот почему принц Чарльз и принц Гарри не встретились за ужином: новая вражда
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
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