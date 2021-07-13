Стало стыдно: в Китае добровольно сдались 42 тысячи чиновников-коррупционеров

В Китае 42 тысячи чиновников добровольно сдались компетентным органам, признавшись в коррупции. Конечно, произошло это не в один день, за последние четыре года.

Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины и государственного надзора. После XIX съезда Коммунистической партии Китая в 2017 года, под угрозой наказания и вдохновленные политикой партии, 42 тысячи чиновников по всей стране добровольно обратились в партийные организации и органы по надзору, желая понести ответственность за свои проступки.

Авторы telegram-канала "Китайская угроза" цитируют одного из раскаявшихся: "Я часто не мог спать по ночам, у меня были проблемы со сном и едой. Мне часто снилось, что меня забирают органы дисциплинарной комитета и надзора посреди ночи, я пугался до пота".

В ходе расследования выяснилось, что этот партфункционер получил взятки в размере 12,285 млн юаней, одного миллиона гонконгских долларов, 60 000 долларов США и полутора килограммов золота.

Еще один чиновник-коррупционер признался, что часто страдает бессонницей и него "три страха" - страх встреч, страх, когда кто-то стучит в дверь офиса и страх идти домой. То есть во всех трех случаях его могут задержать.

Тем членам партии и госслужащим, которые добровольно признаются в проступках, надзорные органы обещают снисхождение. Сроки наказаний в таких случаях гораздо ниже, а часто провинившихся после раскаяния и вовсе освобождают от ответственности.