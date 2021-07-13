"Просто так совпало": Вильнюс рассказал о стене на границе с Белоруссией

Оказывается, стена, которую хотят оперативно построить на границе с Белоруссией, планировалась уже давно. И работы совпали с наплывом мигрантов-нелегалов со стороны Белоруссии совершенно случайно.

Напомним, что с начала 2021 года на границе двух стран поймали уже 1 732 нелегала, что почти в 22 раза больше, чем за весь прошлый год (данные по ТАСС). Кроме того, суммарная длина литовско-белорусской границы — 679 км.

Касательно обещанной стены высказался Дарюс Кулешюс, советник литовского президента по вопросам внешней политики. Он объяснил: стена пригодится не только для помощи в ситуации с мигрантами, но и для других задач, да и вообще — её хотели строить давно.

"Стена давно нужна не только из-за миграции, но и в связи с другими рисками. Граница охраняет от контрабанды, других преступных деяний. <…> Просто так совпало, что в условиях миграционного кризиса мы должны с этим поторопиться", — сообщил он, выступая на радио "Жиню радияс".

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