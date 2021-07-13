Украине объяснили, что нужно "построить" для получения ПДЧ НАТО

Несмотря на то что Украина без устали напоминает о желании вступить в НАТО, сценарий принятия страны в альянс пока маловероятен. Властям Украины стоит сконцентрироваться на работе по реформам, нужным как минимум для получения ПДЧ.

Комментарий касательно сценария "Украина в НАТО" предоставил для ТСН. ua посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"Мы отдаём предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнёрства между НАТО и Украиной", — объяснил он.

Для того чтобы получить ПДЧ, Украине нужно

"…построить консенсус".

Киеву, как оказалось, стоило бы сначала сделать "домашнее задание", а не стараться опередить события.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чём уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", — заключил де Понсен.

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