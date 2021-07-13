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"Ну подумаем": Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине

Мир » Бывший СССР

Хотя Владимир Александрович ещё не прочитал всю статью Владимира Владимировича, но уже готов обсудить её лично. И даже пообещал подумать над ответным текстом.

"Ну подумаем": Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине

Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованная накануне на сайте Кремля на русском и украинском языках, ожидаемо вызвала большой резонанс. Особенно, конечно, на Украине, где в комментариях рассыпались все кому не лень. И было бы странно, если бы промолчал президент Незалежной Владимир Зеленский.

Зеленскому очень польстила публикация на украинском языке. При этом он отметил, какой большой объём архивной работы проделал российский президент при подготовке статьи.

"Если президент РФ уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем и в этом направлении я поддерживаю это решение. <…> Я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объём детальной работы", — заявил Зеленский журналистам на конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

По словам Зеленского, теперь он понял, почему у президента России "постоянно не хватает времени на нашу встречу". Это ведь не потому, что украинская сторона не в состоянии внятно обозначить тему предполагаемых переговоров, а оттого, что Путин тратит время на статьи. Впрочем, господин Зеленский готов даже подумать над письменным ответом, поскольку у него другое мнение по ряду аспектов, изложенных в тексте Путина.

"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем, и если надо, чтобы эта статья нашла ответ, она же написана на украинском, значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", — пообещал Зеленский.

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