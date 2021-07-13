EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
COVID-19: удар по печени
Молдавия при Санду: подводные камни новой политики
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Жизнеутверждающие краски: художники поддержали пациентов онкоклиники
Джеки Чан захотел вступить в компартию Китая, но дома ему не очень рады
Валерий Гаркалин вспомнил, как Меньшов ползал перед ним на коленях
В Геленджике взорвалась гостиница. Есть жертвы
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Мир

13 июля, руководство движения Талибан* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана вслед за американцами и их союзниками. Или даже раньше.

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Напомним, ранее Анкара выступила с предложением оставить своих военных "для охраны международного аэропорта Кабула".

"Решение турецкого руководства является опрометчивым, поскольку нарушает суверенитет Афганистана и его территориальную целостность, противореча тем самым нашим национальным интересам, — сказано в заявлении талибов, уже как бы взявших на себя функции официальной власти. — Мы настоятельно призываем турецких официальных лиц отменить решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам. Мы рассматриваем пребывание иностранных войск любой страны под каким бы то ни было предлогом как оккупацию. Поэтому будем бороться с захватчиками на основании фетвы от 1422 года по хиджре Лунара (2001 год), согласно которой война в течение последних 20 лет была джихадом".

Руководство Талибана* в этом документе заранее снимает с себя ответственность "за все последствия", если Турция всё же "не послушается" и не уйдет из Афганистана.

Напомним, ранее, во время пребывания официальной делегации Талибана* в Москве, было заявлено, что талибами "принято решение остаться в сельской местности".

∗ террористическая организация,запрещенная в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Талибы вошли в Кандагар. Таджикистан в панике / Талибан уже в Москве
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию
COVID-19: удар по печени
Молдавия при Санду: подводные камни новой политики
Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Болезненные заусенцы: как от них избавиться
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников