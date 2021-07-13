Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

13 июля, руководство движения Талибан* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана вслед за американцами и их союзниками. Или даже раньше.

Напомним, ранее Анкара выступила с предложением оставить своих военных "для охраны международного аэропорта Кабула".

"Решение турецкого руководства является опрометчивым, поскольку нарушает суверенитет Афганистана и его территориальную целостность, противореча тем самым нашим национальным интересам, — сказано в заявлении талибов, уже как бы взявших на себя функции официальной власти. — Мы настоятельно призываем турецких официальных лиц отменить решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам. Мы рассматриваем пребывание иностранных войск любой страны под каким бы то ни было предлогом как оккупацию. Поэтому будем бороться с захватчиками на основании фетвы от 1422 года по хиджре Лунара (2001 год), согласно которой война в течение последних 20 лет была джихадом".

Руководство Талибана* в этом документе заранее снимает с себя ответственность "за все последствия", если Турция всё же "не послушается" и не уйдет из Афганистана.

Напомним, ранее, во время пребывания официальной делегации Талибана* в Москве, было заявлено, что талибами "принято решение остаться в сельской местности".

∗ террористическая организация,запрещенная в РФ

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