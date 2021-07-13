Хорошие новости из Франции: обращение президента страны Эмманюэля Макрона к населению помогло увеличить скорость вакцинации от коронавируса. После того как выступил Макрон, в Минздраве Франции зафиксировали быстрый рост числа желающих записаться на прививку.
Напомним, что в своём обращении Макрон сказал следующее:
"Вчера вечером [после обращения Макрона] было около одного миллиона записей [на вакцинацию]. А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", — объяснил для BFMTV министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Эффект может оказаться связан со следующей особенностью: среди молодёжи Франции было достаточно много желающих повременить с вакцинацией.
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