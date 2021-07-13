"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию

Хорошие новости из Франции: обращение президента страны Эмманюэля Макрона к населению помогло увеличить скорость вакцинации от коронавируса. После того как выступил Макрон, в Минздраве Франции зафиксировали быстрый рост числа желающих записаться на прививку.

Напомним, что в своём обращении Макрон сказал следующее:

весь медперсонал страны обязан вакцинироваться;

с августа в стране будут в ряде случаев требовать так называемый санитарный пропуск, показывающий, что человек либо привит, либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Пропуск понадобится в самолётах, поездах, барах, ТЦ, на фестивалях и даже в парках аттракционов.

"Вчера вечером [после обращения Макрона] было около одного миллиона записей [на вакцинацию]. А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", — объяснил для BFMTV министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Эффект может оказаться связан со следующей особенностью: среди молодёжи Франции было достаточно много желающих повременить с вакцинацией.

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