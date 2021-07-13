"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году

Интересные данные касательно украинского референдума 1991 года привёл бывший лидер страны Леонид Кучма. Он заявил, что перед голосованием украинцев "в какой-то мере" обманывали, за что пришлось закономерно расплачиваться.

Леонид Кучма

"Мы в какой-то мере этих людей обманывали"

Напомним, что украинцы голосовали за или против независимости 1 декабря 1991 года "синхронно" с выборами первого президента страны. По итогам подсчёта голосов в пользу "незалежності" высказались 90,32% жителей.

"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", — сообщил Кучма в интервью на YouTube-канале.

"По большому счёту, ума не хватило"

Расплата, продолжил Кучма, наступила в момент, когда Москва стала продавать нефть и газ по ценам, ориентированным с учётом мировой ситуации. На Украине тут же началась гиперинфляция, ведь страна привыкла платить за всё вышеуказанное

"…[по ценам] меньше чая, меньше воды".

К тому же после обретения независимости дела пошли не особо хорошо: страна, считает Кучма, разбазарила как человеческий, так и научно-технический потенциал. Например, можно вспомнить поставки оружия: Украина, ранее занимавшая лидирующие позиции в рейтингах поставщиков, согласно данным экспертов SIPRI, откатилась уже на 12 место.

"Не хватило мудрости, силы воли… по большому счёту, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения", — уверен Кучма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.