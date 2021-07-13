Зеленский расписал, как НАТО плохо без Украины

В очередной раз поведать о своих мыслях по поводу возможного принятия Украины в НАТО решил президент страны Владимир Зеленский. Несмотря на то что ранее Киеву дали "чёткий сигнал", власти Украины не отчаиваются и продолжают "стучаться в дверь" альянса.

"Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед, как Россия, то мы в НАТО не будем", — сообщил ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Зеленский же поделился мыслями с представителями LRT. В ходе интервью лидер Украины объяснил, что без Украины в НАТО, оказывается, страдает сам альянс.

"Я считаю, что это в первую очередь несправедливо по отношению к альянсу… Мне кажется несправедливым, когда страдают другие союзники, потому что многие союзники и, думаю, руководство Североатлантического союза, рассматривают Украину как члена НАТО", — ответил Зеленский на вопрос, связанный с разочарованием от нежелания альянса "впускать" Киев.

Кроме того, без Украины НАТО остаётся в ослабленном состоянии, а также несёт репутационные потери.

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