С 19 июля в Великобритании отменят основные COVID-ограничения

Власти Великобритании объявили о начале подготовки к отмене ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.

Данное решение вызвано тем, что вирус никуда не исчезнет, поэтому нет смысла ждать наступления идеальной ситуации, пояснил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

С 19 июля англичане смогут посещать общественные места без защитных масок. Также в стране снят запрет на проведение массовых мероприятий и частично отменено требование соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что, несмотря на массовую вакцинацию, рост числа заражённых COVID-19 в стране продолжает расти. За минувшие сутки было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев.

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