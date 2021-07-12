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Главу разведки “Талибан”* устранили силы безопасности Афганистана

Мир

Полиция Исламской Республики Афганистан 12 июля ликвидировала боевика Кари Шагаси.

Главу разведки “Талибан”* устранили силы безопасности Афганистана

Он возглавлял разведку террористического и запрещённого в Российской Федерации движения "Талибан”. Миссия прошла в провинции Логар. Об этом сообщили представители МВД республики через официальный сайт.

Во время операции задержали двух помощников Кари Шагаси.

Ранее Вашингтон вывел войска из республики. После этого радикальные боевики захватили территории Афганистана на границах с

  • Пакистаном,
  • КНР,
  • Ираном,
  • Таджикистаном,
  • Туркменией.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение нынешнего правительства:

"Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас "Талибан" устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор”.

С 2018 года представители радикальной исламистской организации "Талибан" несколько раз посещали Москву и обсуждали с российскими дипломатами вопросы урегулирования конфликта в Афганистане.

* Организация, признанная в России террористической

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Афганистан в агонии: Россия на пороге новой войны? / Последние новости
Автор: Евгения Васильева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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