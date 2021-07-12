Госдеп призвал Минск прекратить "намеренное вытеснение мигрантов"

В историю с "гибридной войной режима Лукашенко" не могли не вклиниться США. Как сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, Вашингтон внимательно следит за потоком мигрантов в страну и просит Минск "прекратить".

Кент, сообщает The Hill, уточнил: мигранты представляют страны Ближнего Востока и Африки.

"Мы призываем белорусские власти прекратить это намеренное вытеснение мигрантов из других стран к литовской границе", — подчеркнул Кент для литовских СМИ.

Напомним, что ранее Литве пообещали помочь по каналам Frontex, в том числе людьми и техникой для обеспечения безопасности на границе. Также с заверениями о готовности "обязательно помочь" ранее выступила Польша. Ну а в самой Литве не придумали ничего лучше, чем призвать ЕС к принятию ещё одного пакета санкций против Белоруссии.

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