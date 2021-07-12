Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нардепов срочно принять закон, легализующий в стране марихуану и ее производные. Для нужд медицины.
Дело это, вероятно, очень важное и отлагательств не терпящее. Принять закон глава государства попросил Раду, направив письмо в адрес спикера Рады Дмитрия Разумкова. Причем уже на завтрашнем заседании.
Важный для здоровья нации — по мнению президента — вопрос поставлен им в один ряд с четырьмя другими проектами:
Не совсем понятно, о каком ещё "медицинском" разрешении марихуаны может идти речь, если и без того с апреля текущего года на Украине в аптеках разрешена продажа лекарств, в которых содержатся производные каннабиса, оказывающие при приеме сильное наркотическое воздействие.
К слову, легализация марихуаны — какими бы "высокими" словами о заботе о больных людях власти Незалежной ее ни объясняли — на деле выглядит очередной попыткой перенять весь "передовой" европейский опыт.
Сродни наделавшему в свое время шуму намерению легализовать бордели.
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