Зеленскому понадобилось срочно легализовать марихуану

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нардепов срочно принять закон, легализующий в стране марихуану и ее производные. Для нужд медицины.

Дело это, вероятно, очень важное и отлагательств не терпящее. Принять закон глава государства попросил Раду, направив письмо в адрес спикера Рады Дмитрия Разумкова. Причем уже на завтрашнем заседании.

Важный для здоровья нации — по мнению президента — вопрос поставлен им в один ряд с четырьмя другими проектами:

о реформировании госпредприятий ОПК,

о криминализации контрабанды,

о недостоверном декларировании товаров,

о налогообложении деятельности электронных компаний-резидентов и улучшении работы Антимонопольного комитета страны.

Не совсем понятно, о каком ещё "медицинском" разрешении марихуаны может идти речь, если и без того с апреля текущего года на Украине в аптеках разрешена продажа лекарств, в которых содержатся производные каннабиса, оказывающие при приеме сильное наркотическое воздействие.

К слову, легализация марихуаны — какими бы "высокими" словами о заботе о больных людях власти Незалежной ее ни объясняли — на деле выглядит очередной попыткой перенять весь "передовой" европейский опыт.

Сродни наделавшему в свое время шуму намерению легализовать бордели.