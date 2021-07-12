Латвийский продюсер Андрей Экис, прославившийся серией фильмов "Свингеры", после посещения России, задумался над тем, как "вытащить из этой безнадёги умных людей".
Своими впечатлениями от поездки в Россию — Экис привозил сюда свой новый кинопроект — он поделился с ТК Riga TV24.
"Находясь там (в России), испытываешь ощущение, что ничего хорошего там не будет", — сказал режиссёр.
Особенно его "потрясло", что, когда речь заходит о Владимире Путине, "у россиян становятся очень грустными глаза и они замолкают".
По словам Экиса, правительству Латвии надо придумать, как "принять у себя умных людей из России и Белоруссии".
"Если получится, — оговорился деятель латвийской культуры. — Представьте, как было бы здорово, если бы мы смогли объединить всех этих программистов и других умных людей. Мы бы горы свернули. У нас самих нет людей, которые умеют делать деньги".
По словам продюсера, главное препятствие к потоку "умных мигрантов" в Латвию — косность некоторых политдеятелей:
"Вот если бы у правительства было хоть немножко стратегического мышления… Если бы они начали думать о том, как зарабатывать, а не только, как тратить…"Они всегда думают о том, как мы будем тратить, но никогда не думают о том, как мы будем зарабатывать", — сетует режиссер.
Напомним, что в Латвии фактически провалилась программа привлечения белорусских предпринимателей, недовольных Александром Лукашенко. Белорусы не хотят ехать в Латвию, потому что там запретили учиться на русском языке и очень трудно вести дела в силу местных реалий.
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