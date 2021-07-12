Латвийский режиссёр рекомендовал властям "забрать умных людей из России"

Латвийский продюсер Андрей Экис, прославившийся серией фильмов "Свингеры", после посещения России, задумался над тем, как "вытащить из этой безнадёги умных людей".

Под этим определением кинодеятель подразумевает не только этнических латышей, но и русских с белорусами.

Своими впечатлениями от поездки в Россию — Экис привозил сюда свой новый кинопроект — он поделился с ТК Riga TV24.

"Находясь там (в России), испытываешь ощущение, что ничего хорошего там не будет", — сказал режиссёр.

Особенно его "потрясло", что, когда речь заходит о Владимире Путине, "у россиян становятся очень грустными глаза и они замолкают".

По словам Экиса, правительству Латвии надо придумать, как "принять у себя умных людей из России и Белоруссии".

"Если получится, — оговорился деятель латвийской культуры. — Представьте, как было бы здорово, если бы мы смогли объединить всех этих программистов и других умных людей. Мы бы горы свернули. У нас самих нет людей, которые умеют делать деньги".

По словам продюсера, главное препятствие к потоку "умных мигрантов" в Латвию — косность некоторых политдеятелей:

"Вот если бы у правительства было хоть немножко стратегического мышления… Если бы они начали думать о том, как зарабатывать, а не только, как тратить…"Они всегда думают о том, как мы будем тратить, но никогда не думают о том, как мы будем зарабатывать", — сетует режиссер.

Напомним, что в Латвии фактически провалилась программа привлечения белорусских предпринимателей, недовольных Александром Лукашенко. Белорусы не хотят ехать в Латвию, потому что там запретили учиться на русском языке и очень трудно вести дела в силу местных реалий.