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"Солидарность ЕС в действии": Литве помогут через Frontex

Мир

Литва получит помощь в связи с ситуацией на границе: в дело вступает Frontex. В агентстве ЕС оценили ситуацию с беженцами, которых (по мнению Вильнюса) Лукашенко использует для "гибридной войны" и сообщили: на литовско-белорусской границе будет реализовано усиление охраны.

"Солидарность ЕС в действии": Литве помогут через Frontex

Напомним, что агентство Frontex занимается вопросами безопасности внешних границ ЕС и работает с 2004 года. Штаб-квартира Frontex расположена в Варшаве.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Белоруссией, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", — указано на сайте Frontex.

Ожидается, что на помощь Литве отправят пограничников и технику, а также сотрудников, которые займутся опросами мигрантов с целью выявления преступных намерений.

"Это солидарность ЕС в действии", — указал директор агентства Фабрис Леггери.

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Frontex будет охранять границу Литвы с Беларусью
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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