"Голову напекло?" На Кубе толпа протестует против карантинных мер

Кубинцы протестуют против ограничений, введенных в связи с увеличением количества заболевших. Из толпы доносятся лозунги о свободе и требования дать людям вакцину. В некоторых городах демонстранты уже начали громить магазины.

Массовые шествия и стычки с представителями власти прошли в 8 городах Кубы. Главной причиной стихийного недовольства граждан стала неспособность кубинского правительства во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем принимать соответствующие меры по борьбе с пандемией.

Основная волна протестных акций прошла в воскресенье, а уже сегодня помощник президента по нацбезопасности США Джейк Салливан на своей официальной странице в Twitter заявил:

"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права"

Сам Диас-Канелем открыто призвал сограждан выходить на улицы и предотвращать провокации со стороны протестующих. Также он заявил, что слухи о том, что кубинское правительство якобы неспособно самостоятельно предпринимать меры по борьбе с пандемией, распространяют США.

Попытки США подготовить почву для нового госпереворота, спекулируя на борьбе с коронавирусом, выглядят кощунственно. Неужели в такое трудное для всего мира время они продолжают использовать любые методы для продвижения своих геополитических интересов?

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