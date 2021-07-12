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Глава МИД РБ уточнил ситуацию с "закрытием" украинско-белорусской границы

Мир

Слова Александра Лукашенко о том, что граница между Украиной и Белоруссией будет закрыта, касались, оказывается, не всех, а только преступников.

Глава МИД РБ уточнил ситуацию с "закрытием" украинско-белорусской границы

Напомним, что ранее лидер Белоруссии заявил: из Украины в Белоруссию идёт достаточно большой объём незаконных поставок оружия.

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — уточнил Лукашенко.

Эти слова удивили даже украинский МИД: там для "говорящего заголовками" Лукашенко подготовили достойный ответ. Теперь же по ситуации высказались в белорусском МИД: как оказалось, для людей и бизнеса проблем на границе не будет.

"Что значит закрыли [границу с Украиной]? Для туристов, для обычных граждан границы открыты…

Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жёсткие меры", — сообщил глава МИД республики Владимир Макей для RT.

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Закрытие границ Беларусь – Украина. Что происходит | Итоги 02.07.21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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