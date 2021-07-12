Глава МИД РБ уточнил ситуацию с "закрытием" украинско-белорусской границы

Слова Александра Лукашенко о том, что граница между Украиной и Белоруссией будет закрыта, касались, оказывается, не всех, а только преступников.

Напомним, что ранее лидер Белоруссии заявил: из Украины в Белоруссию идёт достаточно большой объём незаконных поставок оружия.

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — уточнил Лукашенко.

Эти слова удивили даже украинский МИД: там для "говорящего заголовками" Лукашенко подготовили достойный ответ. Теперь же по ситуации высказались в белорусском МИД: как оказалось, для людей и бизнеса проблем на границе не будет.

"Что значит закрыли [границу с Украиной]? Для туристов, для обычных граждан границы открыты… Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жёсткие меры", — сообщил глава МИД республики Владимир Макей для RT.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.