Избрание Зеленского президентом в Незалежной считают ошибкой

Граждане Украины совершили большую ошибку, проголосовав за избрание президентом страны Владимира Зеленского.

Так считает экс-нардеп Евгений Мураев, своим мнением поделившийся со зрителями ТК "Наш".

По мнению политика, "обойти" конкурента Зеленский сумел исключительно потому, что он был очень харизматичен, говоря "ста голосами".

"Петр Порошенко предупреждал, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: он — "облако в штанах". Мы очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули", — посетовал Мураев.

Он объясняет симпатии электората в период выборов тем, что Зеленский "вовсю" использовал популярность сериала "Слуга народа", с главным героем ассоциировался у избирателей.

"Граждане Украины должны наконец объединиться и начать помогать друг другу, поскольку государство во главе с Зеленским — не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями".

К слову, в публикованном российским МИД докладе "О ситуации с правами человека в отдельных странах" указано, что, выбирая Владимира Зеленского главой государства, украинцы рассчитывали на "на положительные трансформации" во всех сферах жизни, но этого не случилось, а в некоторых стало даже хуже, чем при Порошенко:

© mid.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.