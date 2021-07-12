Очередные громкие заявления из Польши: на этот раз они направлены на убеждение польских граждан в том, что страна движется верным курсом. Как заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, Польшу пора делать "страной-донором".
Качиньский, являющийся также лидером польской правящей партии "Право и справедливость", решил объяснить населению суть новой партийной программы. Как сообщает Polskie Radio, она достаточно проста:
"Новая программа нашей партии принесет в Польшу изменения цивилизационного характера.
Она направлена на то, чтобы большинство жителей нашей страны, которые проживают за пределами крупных городских центров, максимально сравнялись по своему социально-экономическому положению с жителями столицы.
Эта программа направлена на то, чтобы изменить Польшу с богатыми городами и бедной провинцией", — уточнил политик.
Кроме того, появится весьма знаковый ориентир и во внешней политике: польские власти нацелены на то, чтобы стать "страной-донором" ЕС.
"Мы должны вывести Польшу в тот перечень европейских стран, которые меньше получают из европейского бюджета, а больше отдают в европейский бюджет.
Это будет великий момент в польской истории, поскольку еще никогда не было так, чтобы средний уровень экономического развития Польши сравнялся с уровнем Запада", — высказался Качиньский.
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