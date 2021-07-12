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Качиньский пообещал населению "великий момент в польской истории"

Мир

Очередные громкие заявления из Польши: на этот раз они направлены на убеждение польских граждан в том, что страна движется верным курсом. Как заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, Польшу пора делать "страной-донором".

Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский

В светлое будущее "цивилизационного характера"

Качиньский, являющийся также лидером польской правящей партии "Право и справедливость", решил объяснить населению суть новой партийной программы. Как сообщает Polskie Radio, она достаточно проста:

  • страну ждут перемены "цивилизационного характера";
  • Варшава будет меньше получать, но больше отдавать;
  • произойдёт "выравнивание" социально-экономических возможностей населения богатых городов и бедных провинций.

"Великий момент": отдавать больше, чем получать

Польша
 

"Новая программа нашей партии принесет в Польшу изменения цивилизационного характера.

Она направлена на то, чтобы большинство жителей нашей страны, которые проживают за пределами крупных городских центров, максимально сравнялись по своему социально-экономическому положению с жителями столицы.

Эта программа направлена на то, чтобы изменить Польшу с богатыми городами и бедной провинцией", — уточнил политик.

Кроме того, появится весьма знаковый ориентир и во внешней политике: польские власти нацелены на то, чтобы стать "страной-донором" ЕС.

"Мы должны вывести Польшу в тот перечень европейских стран, которые меньше получают из европейского бюджета, а больше отдают в европейский бюджет.

Это будет великий момент в польской истории, поскольку еще никогда не было так, чтобы средний уровень экономического развития Польши сравнялся с уровнем Запада", — высказался Качиньский.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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