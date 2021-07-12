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Вильнюс назвал стоимость защиты от "гибридной агрессии" Лукашенко

Мир

Новости из Литвы: там, как оказалось, успели не просто заявить о необходимости укрепления границы с Белоруссией, но и вычислить сумму, для этого необходимую. При этом страна хотела бы видеть "поддержку ЕС" — хотя бы потому, что проблема с мигрантами опасна для всего объединения.

Вильнюс назвал стоимость защиты от "гибридной агрессии" Лукашенко

Данные сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland, представители которой ссылаются на литовского посла в ФРГ. Рамунас Мисюлис, пишут журналисты, ещё раз обозначил действия Белоруссии как "гибридную агрессию" и уточнил: для защиты страны нужно 42 млн евро.

"Искатели убежища хотят попасть не в Литву, а в Германию или Швецию", — добавил Мисюлис, говоря о важности поддержки ЕС в вышеуказанном вопросе.

Помимо укрепления границы денег должно хватить и на налаживание системы видеонаблюдения.

Напомним, что ранее о готовности помочь Вильнюсу сообщила Варшава: по словам польского премьер-министра Збигнева Рау,

"Польша обязательно поможет Литве с этим справиться".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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