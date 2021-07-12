Не обсуждается: ЕС готовится вынести решение по санкциям против России

Новое решение предстоит принять в понедельник, 12 июля, руководителям МИД стран ЕС. Как сообщает источник ТАСС, речь идёт о секторальных экономических санкциях против РФ, которые могут продлить, даже не соизволив пообсуждать.

"Совет ЕС на уровне глав МИД примет в понедельник решение о продлении секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине, на полгода. Решение будет вынесено без дискуссии", — уточнил источник ТАСС.

Напомним, что саммит глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, в нем примут участие представители 27 дипломатических ведомств.

"Санкционные атаки" по экономическому фронту ЕС проводит с 2014 года — именно тогда в состав России вернулся Крым, а на Украине развернулся политический кризис. Инициатором задумки стал Вашингтон, в результате давления которого многие страны ЕС также "одобрили" такой подход, несмотря на возможные убытки и проблемы.

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