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"Северный поток-2" будет достроен уже летом - гендиректор North Stream

Мир

Газопровод "Северный поток-2", предназначенный для транспортировки природного газа между Россией и Германией без прохождения через Украину, будет завершен этим летом.

"Северный поток-2" будет достроен уже летом - гендиректор North Stream

Об этом рассказал гендиректор компании North Stream 2 AG Маттиас Варниг, оговорившись, что он лично по-прежнему опасается экономических санкций со стороны Конгресса США.

В интервью немецкой газете Handelsblatt Варниг сказал:

"Мы считаем, что его ("СП-2". — Прим. ред.) строительство будет завершено к концу августа. Несмотря на угрозу санкций США, нависшую над проектом, у нас будет газопровод, который будет соответствовать требованиям сертификации и международным отраслевым стандартам".

Гендиректор North Stream 2 AG добавил, что надеется "увидеть его работоспособным до конца этого года".

Напомним, что поддержанная Берлином стройка получила широкую критику в Вашингтоне и Восточной Европе.

  • Сегодня, 12 июля, канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, а затем отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом.

По словам Маттиаса Варнига, остается "большой риск того, что часть Конгресса США все же продолжит требовать санкций против "Северного потока-2", в том числе против потенциальных клиентов поставляемого газа".

"Я больше ничего не исключаю. Однако наказывать клиентов было бы равносильно введению экономической войны в новое измерение", — предупредил он.

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Байден подставил Украину и помог достроить Северный поток-2
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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