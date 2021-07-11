Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"

Националистически настроенные украинские власти вполне могут обсуждать на закрытых заседаниях СНБО планы "очищения" украинской земли от русских людей.

С таким мнением выступил депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Парламентарий, в частности прокомментировал эпитет в адрес президента Украины Владимира Зеленского, данный ему секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

"Глава СНБО Данилов назвал Зеленского первым президентом национал-патриотом! Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — заявил парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее Илья Кива приобрёл в одном из киевских сувенирных ларьков фуражку с нацистской символикой и демонстративно сжёг её. Нардеп подчеркнул, что "подобные тряпки" должны сжигаться.

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