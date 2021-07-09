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В Ираке раскритиковали США из-за авиаудара на границе с Сирией

Мир

Очередной налет американских ВВС по сирийско-иракской границе был раскритикован в Багдаде.

В Ираке раскритиковали США из-за авиаудара на границе с Сирией

Об этом сообщает бангкокский обозреватель Брайан Берлетик. 27 июня 2021 года США нанесли удары по объектам вдоль сирийско-иракской границы. Власти Ирака и Сирии осудили американскую военную агрессию в регионе и назвали эти действия опасной эскалацией на Ближнем Востоке.

Минобороны США заявило, что нападение было якобы обусловлено угрозой, которая исходит от поддерживаемых Ираном группировок. Также сообщается, что американские войска находятся в Ираке по просьбе правительства и для оказания помощи в борьбе с "Исламским государством"* (организация запрещена на территории России).

Очевидно, что это является лишь оправданием присутствия американских воск в Ираке после того, как ООН признала действия США незаконными.

Несмотря на заявления Вашингтона о сотрудничестве с Ираком в области борьбы с боевиками, в Багдаде авиаудары оценили как нарушение суверенитета страны.

В Сирии американские войска также находятся под предлогом борьбы с терроризмом. Однако существует множество доказательств сотрудничества командования США с боевиками. Вашингтон активно вооружал, обучал и финансировал "умеренных повстанцев", которые на самом деле являлись боевиками. Таким образом именно американцы способствовали становлению ИГ* в Сирии и Ираке. Уничтожить террористическую группировку удалось благодаря российской помощи, включая "ЧВК Вагнера", бойцы которой принимали участие во всех ключевых операциях против "Исламского государства"*.

Однако Вашингтон продолжает спекулировать на теме ИГ* ради оправдания своих преступлений на Ближнем Востоке. Военная агрессия США в регионе будет продолжаться в независимости от того, кто сидит в Белом доме, уверен Брайан Берлетик. Народам Сирии и Ирака предстоит пережить много страшных испытаний, прежде чем они смогут выгнать непрошенного гостя со своих территорий.

*организация, запрещенная на территории РФ

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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