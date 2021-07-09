Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон

В Вашингтоне снова недовольны: на этот раз из-за Киргизии. В Бишкеке посмели принять закон, который Вашингтону откровенно не понравился, о чём не преминул сообщить американский Госдеп.

Дело, как оказалось, заключается в законе об НПО (неправительственных организациях). Данные организации обязали отчитываться перед государством о том, сколько и от кого они получают денег — и куда затем их тратят.

Госдеп отреагировал следующим образом: пресс-служба представила комментарий Неда Прайса о том, что Бишкек решил "оказать давление" на НПО, которые критикуют власти и отдельных политических деятелей.

"Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем киргизской демократии. Сильные традиции плюрализма и свободы объединений в Киргизии, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять", — подчеркнул пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

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