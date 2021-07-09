В Вашингтоне снова недовольны: на этот раз из-за Киргизии. В Бишкеке посмели принять закон, который Вашингтону откровенно не понравился, о чём не преминул сообщить американский Госдеп.
Дело, как оказалось, заключается в законе об НПО (неправительственных организациях). Данные организации обязали отчитываться перед государством о том, сколько и от кого они получают денег — и куда затем их тратят.
Госдеп отреагировал следующим образом: пресс-служба представила комментарий Неда Прайса о том, что Бишкек решил "оказать давление" на НПО, которые критикуют власти и отдельных политических деятелей.
"Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем киргизской демократии.
Сильные традиции плюрализма и свободы объединений в Киргизии, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять", — подчеркнул пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.